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Силы ПВО России перехватили противокорабельную ракету «Нептун» ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО перехватили противокорабельную ракету «Нептун» ВСУ.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета «Нептун» и две противорадиолокационные ракеты HARM», — отметили в министерстве.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором зафиксировано уничтожение бронеавтомобиля ВСУ FPV-дроном.

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