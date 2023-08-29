Силы ПВО России перехватили противокорабельную ракету «Нептун» ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО перехватили противокорабельную ракету «Нептун» ВСУ.
Об этом говорится в сводке ведомства.
«Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета «Нептун» и две противорадиолокационные ракеты HARM», — отметили в министерстве.
Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором зафиксировано уничтожение бронеавтомобиля ВСУ FPV-дроном.