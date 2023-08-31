Рогов сообщил об атаках ВСУ на Вербовое в попытке окружить Работино

"Сейчас основные накаты ВСУ пытаются делать по населенному пункту Вербовое, чтобы выровнять фронт, чтобы начать окружать Работино с востока. В настоящее время если они проходят в Работино глубже, то они оказываются под огнем, поэтому в Вербовом они предпринимают максимальные усилия в попытке продавить фронт", - сказал Рогов.