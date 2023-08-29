В МО РФ сообщили об уничтожении украинского беспилотника над Черным морем

"Сегодня около 12 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен самолетом морской авиации над акваторией Черного моря", - отметили в ведомстве.