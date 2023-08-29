Американский журнал Forbes в своей статье о западных танках Leopard 2, поставленных Киеву, называет разные цифры. В начале статьи утверждается, что украинской армии передан 71 танк, а в середине говорится, что страны НАТО обязались поставить 105 машин, и только 14 из них еще не на Украине.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ с 4 июня безуспешно пытаются вести наступление. 11 июля глава ведомства Сергей Шойгу заявлял, что с начала контрнаступления Киев потерял более 26 тысяч человек. Также ВСУ теряют и технику, в том числе переданную западными странами.

По информации Forbes, за 13 недель «с момента начала долгожданного контрнаступления» украинская армия «потеряла всего пять из 71 танка Leopard 2» и еще 10 получили повреждения.

При этом в статье указывается, что консорциум стран НАТО, включая Канаду, Данию, Германию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Испанию и Швецию, обязался передать Украине 10 Strv 122 (шведско-модифицированные Leopard 2A5), 21 Leopard 2A6 и 74 Leopard 2A4.

«Все эти танки, за исключением 14 А4, уже прибыли на передовую», - пишет журнал.

Затем журналисты снова возвращаются к ранее озвученным цифрам, и утверждают, что «украинские бригады по-прежнему имеют более 50 действующих танков Leopard 2 из 71 в первоначальной партии».

«Новая партия из 14 танков Leopard 2A4, поставка которой запланирована на начало следующего года, должна более чем компенсировать потери», - утверждает издание.