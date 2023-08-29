Аэродромы Подмосковья стали передавать силовикам планы полетов
Аэродромы Московского региона начали предоставлять планы полетов не только Росавиации, но и правоохранительным органам, пишет РБК. Это связано с тем, что местные жители зачастую принимают воздушные суда малой авиации за украинские беспилотники и сообщают об этом экстренным службам, рассказали представители подмосковных аэродромов Щекино, Волосово, Нудоль и аэроклуба «Паралет».
Раньше приезжала полиция, смотрела, спрашивала, с нашего ли аэродрома взлетели [самолеты]. Если это было с моего аэродрома, то я показывал план полета, документы на самолет. В последнее время уже напрямую звонят мне, — рассказал директор компании «Вектор Авиа» Виктор Лобковский.