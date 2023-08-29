Аэродромы Подмосковья стали передавать силовикам планы полетов

Раньше приезжала полиция, смотрела, спрашивала, с нашего ли аэродрома взлетели [самолеты]. Если это было с моего аэродрома, то я показывал план полета, документы на самолет. В последнее время уже напрямую звонят мне, — рассказал директор компании «Вектор Авиа» Виктор Лобковский.