Румыния призвала к увеличению военного присутствия США в стране

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал увеличить военное присутствие США и НАТО в стране и регионе. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, надо превратить боевую группу НАТО, которая дислоцируется в Румынии, в полноценную бригаду. Президент Румынии высказался за поддержание и укрепление трансатлантических отношений.

«Мы хотим увеличить американское присутствие в нашем регионе во всех его аспектах: военном, экономическом, энергетическом и политическом», — заявил Йоханнис.

Также он приветствует признание стратегической важности Черного моря.

На сегодняшний день боевая группа НАТО, дислоцированная в Румынии состоит из французских, бельгийских и нидерландских военных. На вооружении есть легкая бронетехника и танки, но страна рассчитывает получить в будущем и тяжелое вооружение.