В США предрекли трудности с использованием F-16 на Украине

Несмотря на то, что истребители F-16 могут помочь Киеву на поле боя, их использование на Украине зависит от многих переменных. Необходимо соблюдать баланс между передачей истребителей Вооруженным силам Украины (ВСУ) и тщательной подготовкой для их эффективного применения, передает телеканал CNN.

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В материале отмечается, что F-16 никогда не противостояли российским ПВО, поэтому следует избрать наиболее действенную тактику использования истребителей. CNN также констатирует большую разницу между базовой подготовкой украинских пилотов (взлет, нахождение в воздухе, посадку) и работой в боевом режиме в составе группы в зоне поражения систем противовоздушной обороны ВС РФ.

Кроме того, F-16 требует более щепетильного обслуживания, чем другие самолеты советской эпохи. Эксплуатация истребителей «будет для украинцев столь же сложной задачей, как и управление», говорится в материале.

Администрация Байдена была чрезвычайно осторожна и не привлекала американских военнослужащих или подрядчиков к боевым действиям на Украине, поэтому маловероятно, что американские технические специалисты будут находиться на местах, отмечается в публикации.

«В конечном счете, столь ценный истребитель нельзя торопливо отправлять в бой. Даже если весной следующего года F-16 выполнят свои первые боевые вылеты, к тому времени многое может измениться на местах», — передает CNN.