Наемников из Польши взяли в плен в районе Соледара
Бойцы добровольческой бригады "Волки" в ходе тяжелых боев в районе Соледара в ДНР взяли в плен нескольких польских наемников и военнослужащих украинской армии. Об этом рассказали ТАСС в добровольческой бригаде.
"Недавно был сильный накат (попытка наступления - прим ТАСС) противника на северном фланге в районе Соледара. Атаки противника были отбиты, взяты в плен несколько бойцов ВСУ и польских наемников", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что противник пытался взять штурмом позиции бригады в течение трех дней, при этом вел массированный обстрел из ствольной артиллерии, минометов, использовались и кассетные боеприпасы.