В ДНР рассказали о ситуации в Артемовске
В настоящий момент ситуация в Артемовске стабилизируется. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его цитирует РИА Новости.
Комментируя текущую обстановку, Пушилин указал, что фланги в Артемовске удается удерживать.
Ранее врио главы ДНР обвинил Украину в недоговороспособности. При этом он отметил, что сейчас в украинском плену находятся как минимум 270 военнослужащих Российской армии из ДНР. По его словам, российская сторона принимает меры для их освобождения.
Lenta.ru: главные новости