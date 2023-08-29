Beretta представила пистолет APX A1 Compact

Beretta пополняет семейство пистолетов APX A1 новой моделью Compact. Она занимает промежуточное положение между моделями Full Size и Carry.

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Как сообщают в оружейном журнале "Калашников", это 9-миллиметровый пистолет с полимерной рамкой и ударниковым ударно-спусковым механизмом. На него можно установить коллиматорный прицел. В стандартную комплектацию входят волоконно-оптические прицельные приспособления.

У пистолета двусторонний рычаг затворной задержки, а механизм отделения магазина является реверсивным. Рамка взаимозаменяема с другими моделями APX A1 благодаря серийному спусковому механизму. В комплекте - три сменных накладки разного размера для рукоятки и два магазина с 15 или 10 патронами.