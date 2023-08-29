Пушилин: число погибших граждан ДНР возросло из-за атак ВСУ кассетными снарядами
Количество случаев гибели мирных граждан Донецкой Народной Республики кратно возросло после начала применения украинскими военными кассетных боеприпасов.
Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв Live».
Он подчеркнул, что на сегодняшний день продолжаются «страшные обстрелы» республики со стороны Киева. По словам главы, власти намерены найти нестандартный способ защитить мирных жителей.
«Кассетные боеприпасы вызывают большую настороженность, гибель и ранения гражданского населения увеличились кратно. Здесь нужно принимать дополнительные меры по защите, возможности такие есть», — добавил Пушилин.
28 августа представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска выпустили семь кассетных боеприпасов по Киевскому району Донецка.