Количество случаев гибели мирных граждан Донецкой Народной Республики кратно возросло после начала применения украинскими военными кассетных боеприпасов.

Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Он подчеркнул, что на сегодняшний день продолжаются «страшные обстрелы» республики со стороны Киева. По словам главы, власти намерены найти нестандартный способ защитить мирных жителей.