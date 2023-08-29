СМИ: Украина не получит гарантии безопасности Запада раньше 2024 года

США и их европейские союзники разрабатывают планы долгосрочной военной помощи Украине, чтобы убедить Кремль, что западная поддержка Киева не ослабнет, пишет The Wall Street Journal. Однако переговоры по гарантиям безопасности для Украины не завершатся ранее 2024 года, заявили источники издания.

Газета отмечает, что нехватка оружия и внутриполитическое давление препятствуют усилиям Запада.

Как рассказал WSJ французский чиновник, в Париже ожидают, что переговоры начнутся в течение следующих нескольких недель, а в США рассчитывают провести вторую встречу с Киевом по гарантиям безопасности в ближайшие недели.

Европейские чиновники заявили, что подготовка планов займет несколько месяцев, а некоторые двусторонние договоренности будут достигнуты только в следующем году. Также нет единого мнения о том, насколько подробными должны быть гарантии безопасности.

Страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности для Украины в июле 2023 года.

Из документа следует, что каждая из стран G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) будет работать с Украиной над двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в области безопасности. Речь идет о предоставлении Киеву современной военной техники, поддержке оборонно-промышленной базы Украины, подготовке украинских военных и обмене разведданными.