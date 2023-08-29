Названы возможные задачи F-16 на Украине

«В принципе, F-16 могли бы отправить на Украину хоть завтра. Проблема в том, что нет летчиков, которые были бы способны управлять этими самолетами. Курсы подготовки начались только недавно, нужен, как минимум, год, чтобы они освоили все необходимые навыки, — сказал Матвийчук. — Кроме того, для того, чтобы истребители выполняли все функции, их должно быть не меньше 200. Украине, думаю, даже 10 не поставят».