В Великобритании назвали ключевой фактор провала Украины

Трудности в продвижении Вооруженных сил Украины (ВСУ) связаны с превосходством российской армии в воздушном пространстве. Об этом заявил британский военный эксперт полковник Саймон Диггинс в интервью телеканалу TalkTV.

Он указал на то, что украинская армия сейчас находится в невыгодном положении.

«Цифры против них. У них нет превосходства в воздухе», — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что любая масштабная военная кампания, начиная с 1917 года, выигрывалась за счет превосходства в воздухе.

«А у них нет этого. И это ключевой фактор, который играет против них», — назвал он причину провала.