В Японии призвали срочно усилить оборонный потенциал страны

«Во-первых, мы должны кардинально укрепить наш оборонительный потенциал, чтобы нас не недооценивали. Во-вторых, мы должны принять все возможные меры для поддержания расширенного сдерживания», — уточнил Ёсида, добавив, что для этого можно будет даже задействовать стратегии с использованием ядерного оружия США.