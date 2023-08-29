В Японии призвали срочно усилить оборонный потенциал страны
Силы самообороны Японии в настоящий момент не в состоянии поддерживать безопасность страны и ее жителей перед лицом региональных и глобальных вызовов, необходимо срочно принять соответствующие меры для усиления оборонного потенциала. Такое заявление сделал глава объединенного комитета начальников штабов Ёсихидэ Ёсида в интервью изданию Nikkei Asia, передает РИА Новости.
«Мы не можем поддерживать безопасность Японии с нашими нынешними возможностями», — сказал он.
Военный пояснил, что именно по этой причине в декабре прошлого года правительство приняло три ключевых документа по обороне и безопасности Японии. Они предусматривали в том числе поэтапное поднятие оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП.
«Во-первых, мы должны кардинально укрепить наш оборонительный потенциал, чтобы нас не недооценивали. Во-вторых, мы должны принять все возможные меры для поддержания расширенного сдерживания», — уточнил Ёсида, добавив, что для этого можно будет даже задействовать стратегии с использованием ядерного оружия США.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Япония быстро наращивает свой военный бюджет и закупки наступательных вооружений, стремясь угнаться за показателями НАТО.