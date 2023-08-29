Военный аналитик рассказал о двух сценариях развития СВО осенью

Осенью в диалоге между Россией и Западом наступят кардинальные изменения, которые повлияют на ход спецоперации (СВО) на Украине. Об этом Александр Михайлов, пишет Ura.ru.

Михайлов рассказал о двух сценариях развития СВО осенью. Как уточнил специалист, один из них лежит в политической плоскости.

«Это тот диалог, который ведет Россия, ее партнеры и коллективный Запад, который стоит за украинской стороной», — отметил он.

Михайлов считает, что существует и военный сценарий, который зависит от событий, разворачивающихся на фронте. Он возможен, если все предложения о мире, выдвинутые другие государствами, не сработают.

«Все будет зависеть исключительно от того, продолжит ли коллективный Запад в тех же объемах поставлять тяжелые вооружения, пусковые установки, САУ, танки и боеприпасы», — указал Михайлов.