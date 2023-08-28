В Киеве признали продвижение ВС РФ на Купянском направлении

«Это логичный ход… отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали отряды с юга и востока. Но генерал (командующий украинскими сухопутными войсками Александр) Сырский, который командует группировкой войск «Хортица», одновременно держит оборону на том направлении и контратакует на Бахмутском (Артемовском. — «Газета.Ru») направлении. Россияне вроде немного там (на Купянском направлении — «Газета.Ru») и продвигаются», — сказал он.