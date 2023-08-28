Госдеп США одобрил продажу Японии ракет класса «воздух — земля» на сумму $104 млн
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии ракет класса «воздух — земля» на сумму около $104 млн.
Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники за границу.
По данным агентства, японские власти запросили у Соединённых Штатов до 50 ракет такого типа, а также оборудование к ним, транспортную и техническую поддержку.
Ранее американский Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для истребителей F-16 на $500 млн.