Госдеп США одобрил продажу Японии ракет класса «воздух — земля» на сумму $104 млн

Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона , которое отвечает за поставки военной техники за границу.

По данным агентства, японские власти запросили у Соединённых Штатов до 50 ракет такого типа, а также оборудование к ним, транспортную и техническую поддержку.