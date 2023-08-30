Командующий ВСУ заявил о сложной обстановке на востоке страны

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что украинское командование из-за трудной обстановки вынуждено уделять особое внимание ситуации на Артемовском, Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Его слова приводит украинский военный медиацентр в Telegram.

«Обстановка на восточном фронте остается сложной», — сказал военный.

По словам Сырского, обстановка на указанных направлениях анализируется ежедневно.

28 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Вооруженные силы России имеют успехи на Купянском направлении в Харьковской области.

В тот же день офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин сообщал, что штурмовым подразделениям на Купянском направлении во время боевых действий удалось занять опорный пункт, разгромив до роты украинских бойцов.