Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Российские системы ПВО сбили над Белгородской областью украинский беспилотник самолетного тира. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным ведомствам, с помощью БПЛА Украина хотела совершить «террористическую атаку» по объектам на территории РФ. Инцидент произошел в районе 21:00 по московскому времени.
В Минобороны отметили, что атаку удалось пресечь дежурными средствами ПВО. Беспилотник был полностью уничтожен.
Ранее сообщалось, что ВСУ впервые атаковали Курскую область картонными дронами-камикадзе SYPAQ. Целями стали воинская часть радиоэлектронной борьбы в Курском районе и военный аэродром Халино. Все устройства были сбиты. Данный тип дронов Киеву поставила Австралия. Они предназначены для гуманитарных миссий, но ВСУ начинили их взрывчаткой.