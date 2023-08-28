Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Российские системы ПВО сбили над Белгородской областью украинский беспилотник самолетного тира. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомствам, с помощью БПЛА Украина хотела совершить «террористическую атаку» по объектам на территории РФ. Инцидент произошел в районе 21:00 по московскому времени.

В Минобороны отметили, что атаку удалось пресечь дежурными средствами ПВО. Беспилотник был полностью уничтожен.