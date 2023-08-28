ВВС РФ пресекли нарушение госграницы американскими дронами

ВВС РФ пресекли нарушение госграницы американскими БПЛА над Черным морем
Два российских истребителя пресекли нарушение государственной границы американскими беспилотниками MQ-9 reaper и Global Hawk над юго-западной частью акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что американские БПЛА осуществляли воздушную разведку в районе Крымского полуострова.
«С целью пресечения возможного нарушения государственной границы России и противодействия ведению беспилотниками радиотехнической разведки, был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО», — говорится в тексте.
Отмечается, что после действий самолетов РФ американские БПЛА сменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки.
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