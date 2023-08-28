ВВС РФ пресекли нарушение госграницы американскими дронами

Два российских истребителя пресекли нарушение государственной границы американскими беспилотниками MQ-9 reaper и Global Hawk над юго-западной частью акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что американские БПЛА осуществляли воздушную разведку в районе Крымского полуострова.

«С целью пресечения возможного нарушения государственной границы России и противодействия ведению беспилотниками радиотехнической разведки, был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО», — говорится в тексте.