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ВВС РФ пресекли нарушение госграницы американскими БПЛА над Черным морем

Два российских истребителя пресекли нарушение государственной границы американскими беспилотниками MQ-9 reaper и Global Hawk над юго-западной частью акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

ВВС РФ пресекли нарушение госграницы американскими дронами
© РИА Новости

В ведомстве уточнили, что американские БПЛА осуществляли воздушную разведку в районе Крымского полуострова.

«С целью пресечения возможного нарушения государственной границы России и противодействия ведению беспилотниками радиотехнической разведки, был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО», — говорится в тексте.

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Отмечается, что после действий самолетов РФ американские БПЛА сменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки.

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