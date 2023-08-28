Пентагон подсчитал переданные Киеву ракеты и снаряды

Замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что с начала конфликта на Украине Вашингтон отправил Киеву свыше 3,1 миллиона ракет и снарядов. Об этом сообщает «Московский комсомолец» .

Такое заявление Хикс сделала во время оборонной конференции в Вашингтоне. По её словам, за 18 месяцев с начала конфликта Украина получила от США «свыше 3,1 миллиона реактивных снарядов, ракет, выстрелов для минометов и артиллерийских орудий». Она также добавила, что Белый дом оказал Украине военную помощь на сумму свыше 43 миллиардов долларов.