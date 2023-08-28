Российские истребители подняли в воздух из-за дронов США над Черным морем

"28 августа над юго-западной частью акватории Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет в направлении государственной границы Российской Федерации беспилотных летательных аппаратов ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk, осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова. С целью пресечения возможного нарушения государственной границы Российской Федерации и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО", - сообщили там.