США передали Украине более 3 миллионов ракет и снарядов

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что США могут изготавливать в месяц порядка 15-20 тысяч снарядов, но у страны есть большое количество складов, военных баз на территориях европейских стран, других государств. Часть этих запасов может быть использована для снабжения Украины. Он добавил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет дефицита в вооружениях, но задача Запада — не помочь стране победить, а поставить ровно столько, чтобы максимально затянуть конфликт и попытаться разорить Россию.