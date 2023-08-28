В ближайшие полтора-два года США запланировали вооружиться тысячами беспилотников для противостоянию Китаю. Об этом написала замглавы министерства обороны Кэтлин Хикс в соцсети Х (бывший Twitter).

Замглавы Пентагона пообещала в ближайшие 18-24 месяца ввести в эксплуатацию «настраиваемые автономные системы в масштабе нескольких тысяч на нескольких территориях». Она добавила, что американские дроны будет труднее сбить, чем китайские.

Эта программа будет осуществляться в рамках проекта «Репликатор», который направлен на противодействие массовому производству беспилотников Китаем.