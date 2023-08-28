Норвегия скоординирует членов НАТО в сфере оборонных материалов на Украине

"В марте 2023 года Норвегия заключила с Украиной соглашение о поддержке развития украинской организации в сфере оборонных материалов. Норвегия также будет возглавлять работу на стратегическом уровне в НАТО, которая координирует усилия в связи с развитием работы по оборонным материалам между странами-союзниками и Украиной. Сектор будет развиваться в направлении западных стандартов и методов работы", - отмечено в сообщении.