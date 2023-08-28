В Саудовской Аравии разбился истребитель Tornado

"Официальный представитель Министерства обороны бригадный генерал Турки аль-Малики заявил, что сегодня в 15:44 (совпадает с мск - прим. ТАСС) <...> один из истребителей королевских ВВС Саудовской Аравии модели Tornado потерпел крушение во время планового тренировочного полета в районе авиабазы короля Абдель Азиза в Дахране", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter).