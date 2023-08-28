Bild: ВС Германии столкнулись с дефицитом солдат

Несмотря на выделение финансирования на перевооружение немецкой армии, закупку новых самолётов, танков и снаряжения, Вооружённые силы Германии столкнулись с острым дефицитом солдат. Об этом сообщает Bild.

В военном руководстве утверждают, что одна из причин такого положения дел заключается в тех бюрократических трудностях, которые приходится преодолевать резервистам, желающим попасть в армию.

Немецкие политики также отмечают, что служба в бундесвере утратила свою «привлекательность».

Перевод статьи подготовило ИноТВ.