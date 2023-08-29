Военнослужащие Грузии и НАТО провели командно-штабную фазу учений Agile Spirit

Военнослужащие Грузии и стран НАТО выполнили мероприятия командно-штабной фазы учения Agile Spirit, которые проходят в республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Грузии.

"В совместном центре тренировок и оценок Грузия - НАТО состоялся командно-штабной компонент многонациональных военных учений Agile Spirit - 2023. Штабная часть учений охватывала проведение операций на уровне многонациональной бригады", - говорится в сообщении.

Учения Agile Spirit стартовали в Грузии на военном аэродроме Вазиани 23 августа с высадки десанта. Целью учений, в которых принимают участие более 3 тыс. военнослужащих из 21 страны, является повышение совместимости вооруженных сил стран и партнеров НАТО при планировании и осуществлении военных операций.