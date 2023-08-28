Киев впервые атаковал Курскую область картонными дронами-камикадзе

Курская область была впервые атакована Вооруженными силами Украины (ВСУ) картонными дронами-камикадзе SYPAQ. Об этом сообщает Mash.

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Отмечается, что эти устройства стране передала Австралия исключительно для гуманитарных миссий.

По данным Telegram-канала, дроны направили на воинскую часть радиоэлектронной борьбы в Курском районе и военный аэродром Халино.

Партия первых 100 картонных беспилотников ВСУ была получена еще весной. Украинскими бойцами был усовершенствован картонный дрон. Они начинили его взрывчаткой.

Атаку на Курскую область совершили 27 августа. Все устройства удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.