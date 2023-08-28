Макрон призвал заключить новые договоры в сфере вооружений

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после завершения украинского кризиса необходимо будет заключить новые договоры в сфере вооружений. Об этом сообщает CNews.

Такое заявление Макрон сделал 28 августа, выступая на ежегодной конференции французских послов. В знак солидарности с Украиной на конференцию пригласили главу МИД страны Дмитрия Кулебу.

В своей речи перед дипломатами в Елисейском дворце президент прокомментировал украинский кризис, военный переворот в Нигере и обозначил приоритеты своей внешней политики.

По мнению Макрона, новые договоры о вооружениях потребуются для обеспечения безопасности Европы.

Макрон отметил «появление новых великих мировых держав» и предостерег от «риска ослабления» Европы, подчеркнув, что международный контекст продолжает усложняться.