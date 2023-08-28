СМИ: с начала конфликта ВСУ выпустили 2 млн натовских снарядов

С начала конфликта украинские войска выпустили 2 млн снарядов калибром 155 мм, практически израсходовав запасы стран Запада. Об этом в статье для газеты Washington Post написал колумнист Дэвид Игнатиус со ссылкой на оценки Соединенных Штатов.

Как отмечает в публикации Игнатиус, американские военные давно полагают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут беспорядочный артиллерийский огонь, напрасно расходуя большое количество боеприпасов. Чиновники США призывают украинские власти вместо этого сосредоточиться обстрелах наиболее важных целей.