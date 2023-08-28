ВМФ РФ нанес удар по складу авиационного вооружения ВСУ

Военно-морской флот (ВМФ) РФ нанес удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, назначенные цели уничтожены.

Отмечается, что групповой удар нанесен высокоточным оружием большой дальности. Цель удара достигнута, объект поражен, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в ежедневной сводке, которую опубликовали в Telegram-канале.

Напомним, что 27 августа Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по аэродрому в районе села Пинчуки в Киевской области. Как рассказывал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар поразил все назначенные объекты.