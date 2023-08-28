Украина начала использовать на фронте новый беспилотник

Министерство обороны Украины отправило на фронт ударный дрон «Большой Бандерик». Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

«Восемь мощных моторов обеспечивают надежную работу. Нагрузка до 31,5 килограммов, готовность к различным задачам. Мультифункциональная система сбрасывания — точная доставка различных типов боеприпасов», — говорится в сообщении.

Там добавили, что дроном можно управлять из любой точки мира. Само устройство способно функционировать при снегопаде или шквалистом ветре. Работа систем радио-электронной борьбы также не повлияет на дрон.