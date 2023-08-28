Минобороны сообщило о пресечении ракетной атаки около Крыма

28 августа около 11:30 по московскому времени была пресечена попытка атаки со стороны Украины в районе Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.

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«Сегодня в районе 11:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря около побережья Крыма.

В этот же день глава республики Сергей Аксенов сообщал о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать полуостров двумя разведывательными беспилотными летательными аппаратами. Позднее факт попытки удара со стороны Украины подтвердили в Минобороны.