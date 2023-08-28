Резников назвал сроки начала применения F-16 на Украине

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина может впервые использовать истребители F-16 уже весной 2024 года. Как сообщает РИА Новости, об этом министр рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

«Я бы сказал, что это (использование F-16 — прим. ред.) может состояться весной следующего года, потому что мы уже начали подготовительные курсы наших пилотов, инженеров и техников», — заявил он.

Сейчас Киеву требуется подготовить и саму инфраструктуру для истребителей. По оценкам Резникова, эта работа займет по меньшей мере шесть месяцев, а может, «и немного дольше». Применение F-16 глава оборонного ведомства считает «переломным моментом» в противостоянии, поскольку сейчас России принадлежит господство в воздухе.