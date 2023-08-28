ВС России заняли опорный пункт на купянском направлении

Штурмовым подразделениям группировки войск «Запад» удалось занять опорный пункт, разгромив до роты украинских бойцов на купянском направлении. Об этом со ссылкой на заявление офицера пресс-центра группировки Ярослава Якимкина пишет ТАСС.

Также во время боевых действий российскими военнослужащими уничтожены две боевые бронированные машины (ББМ) «Козак», пояснил Ярослав Якимкин.

«При этом отражено девять контратак противника силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии из состава 68-й отдельной егерской бригады», - заявил он.

Также, по его словам, экипажи штурмовой и армейской авиации нанесли 13 ударов «по скоплению живой силы и огневых средств подразделений ВСУ».

«Всего за сутки огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожены три артиллерийских орудия Krab польского производства, два орудия Д-20, два минометных расчета, пункт боепитания и станция РЭБ «Буковель»», - рассказал он.