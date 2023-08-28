Медведев рассказал о работающих в три смены предприятиях российского ОПК

Россия полностью обеспечивает себя всеми видами вооружения и производит его в объеме, превышающем потребности Минобороны. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Ранее ряд СМИ опубликовал расчеты украинской разведки, в частности, о якобы оставшемся у России количестве ракет, способных наносить удары на расстоянии более 500 километров.

По словам зампреда Совбеза России, «ведет мучительный подсчет» оттого, что сама Украине не способна производить продукцию военного назначения и «получает корм "от тела" своих хозяев».

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) работает в три смены, подчеркнул Медведев.

«И он будет производить вооружений столько, сколько необходимо для эффективной защиты нашего Отечества», — добавил он.