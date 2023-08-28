Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока идет конфликт. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в эфире французского телеканала LCI.

Бретон напомнил, что в случае присоединения Киева к военному блоку сейчас, в силу вступит ст. 5 Североатлантического договора. Это означает вступление в конфликт с Россией всех стран альянса.