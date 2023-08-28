Названы задачи американских войск в Японии

Командующий 7-м флотом Военно-морских сил (ВМС) США вице-адмирал Карл Томас заявил, что основной задачей его сил является сдерживание китайских амбиций в Южно-Китайском море и противодействие агрессивному поведению судов КНР в этой акватории. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

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«Агрессивное поведение Китая в Южно-Китайском море, в особенности — использование его береговой охраной водометов против филиппинских судов, [наши соединения] стремятся сдержать и оспорить их [действия]. Силы [7-го флота ВМС США] находятся здесь не просто так», — резюмировал военачальник.

7-й флот ВМС США имеет в своем составе до 70 кораблей, около 150 самолетов и более 27 тысяч моряков, его базы и штаб находятся на территории Японии.

На протяжении десятилетий Пекин ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона касательно территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Острова двух архипелагов — Парасельского и Спратли — по большей части необитаемы, но окружающие их воды богаты рыбой, и через них пролегают важные судоходные маршруты. По оценкам геологов, на океанском дне могут находиться месторождения газа и нефти.