ЕС заявил о присутствии своих военных на Украине после завершения конфликта

Военные из стран Евросоюза могут отправиться обучать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) после завершения конфликта. Об этом заявил глава Военного комитета Европейского Союза генерал Роберт Бригер, сообщает Welt.

«Я вполне могу себе представить, что текущее обучение украинских солдат ЕС будет продлено сверх запланированного двухлетнего периода, а затем, в свое время, будет расширено», — заявил генерал.

В качестве причины будущего присутствия европейских солдат на Украине он назвал необходимую помощь Киеву в разминировании и наращивании потенциала Вооруженных сил и боевой техники после завершения конфликта.