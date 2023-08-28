Пара российских снайперов помогла уничтожить группу ВСУ за ночь

"Особенно ночью мы наблюдаем, как противник использует фонарики и курит сигареты. Иногда они зажигают свечи, чтобы согреться или рассмотреть что-то. Часто это происходит в больших группах, и когда один из них включает фонарик, мы сразу обнаруживаем всю группу и наносим огневое поражение", - пояснил снайпер.