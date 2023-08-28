Спецоперация на Украине 28 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 28 августа 2023 года.

ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Украинская армия открыла огонь по Донецку кассетными боеприпасами, сообщает «Лента.ру».

Киев выпустил три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.

Ранее военные Украины обстреляли село Кирилловка Климовского района Брянской области. Как заявил глава региона Александр Богомаз, атака повредила четыре жилых домовладения. Из-за этого частично оказалось нарушено энергоснабжение.

Российские военные сорвали атаки ВСУ в ДНР

Российская армия сорвала атаки Украины под Старомайорным и Приютным в ДНР, сообщает «Лента.ру».

Также артиллерийским огнем уничтожена диверсионно-разведывательная группа украинской армии в районе Урожайного. Кроме того, ликвидирован минометный расчет и опорный пункт противника.

Также Россия ликвидировала опорные пункты в Старомайорском и севернее Новомайорского, склад боеприпасов в северо-востоке от Никольского и инженерная машина разграждения в районе Новодаровки.

Экс-разведчик США Риттер: ВСУ несут огромные потери под Работино

82-я десантно-штурмовая бригада армии Украины несёт огромные потери под Работино в Запорожской области, сообщает RT со ссылкой на экс-разведчика из США Скотта Риттера.

По его словам, украинское контрнаступление терпит полных крах.