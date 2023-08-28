В Эстонии начинаются крупнейшие в истории страны учения резервистов

В Эстонии начинаются самые масштабные за всю историю страны учения по переподготовке резервистов, в которых примут участие почти 10 тыс. человек.

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Об этом, ссылаясь на пресс-службу эстонского Министерства обороны, сообщает РИА Новости. Учения организуются эстонской армией и добровольным военизированным ополчением "Кайтселиит". В сообщении Министерства обороны Эстонии подчеркивается, что учения являются крупнейшими сборами резервистов в национальной истории. В них примут участие почти 10 тыс. человек.