Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Украины (ВСУ) несут огромные потери в Запорожской области.

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«Восемьдесят вторая десантно-штурмовая бригада с танками Challenger, с БМП и другой техникой сейчас несет колоссальные потери под Работино», — отметил он.

Риттер подчеркнул, что контрнаступление ВСУ терпит полный крах, поскольку украинская армия не может ничего изменить на фронте, а их резервы заканчиваются.

Бывший американский разведчик добавил, что сейчас украинское командование бросило последние три стратегические резервные бригады ВСУ на Запорожское направление. По его словам, согласно плану президента Украины Владимира Зеленского, они должны были взять Мелитополь, но им не удалось пробить первую линию обороны ВС России.