Economist: украинские операторы БПЛА получают данные о ПВО России от Запада

Украинские операторы беспилотников при планировании атак внутри России получают данные о радах и средствах ПВО России от Запада. Об этом говорится в статье The Economist.

«Они (операторы. — RT.) собирают разведданные (часто от западных партнёров) о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и ПВО», — говорится в заявлении.

По данным авторов статьи, лишь 35—40% дронов долетают до зоны расположения цели.