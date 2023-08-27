Economist: украинские операторы БПЛА получают данные о ПВО России от Запада
Украинские операторы беспилотников при планировании атак внутри России получают данные о радах и средствах ПВО России от Запада. Об этом говорится в статье The Economist.
«Они (операторы. — RT.) собирают разведданные (часто от западных партнёров) о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и ПВО», — говорится в заявлении.
По данным авторов статьи, лишь 35—40% дронов долетают до зоны расположения цели.
Ранее в Минобороны России заявили, что 26 августа около 21:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.