Крупнейший американский авианосец зашел в турецкий порт Анталья

Сообщается, что на борту американского корабля находятся 4,5 тыс. человек. По словам Серта, визит экипажа авианосца в Анталью принесет значительный вклад в экономику страны.

«Экипаж судна «Джеральд Р. Форд» прогулялся по Анталье и сделал покупки. Туристы и жители Антальи в свою очередь с интересом наблюдают за кораблем», — прокомментировал глава порта прибытие корабля.

До этого США сообщили о прибытии атомного авианосца « Рональд Рейган » в порт Данонг во Вьетнаме.

Это уже третий заход американских авианосцев в порты Вьетнама: первый произошел в 2018 году, второй — в 2020. В 2023 году США и Вьетнам отмечают десятую годовщину стратегического партнерства. Нормализация отношений между странами произошла в 1995 году.