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WSJ: запасы Storm Shadow и SCALP могут закончиться у ВСУ к октябрю

У Украины к октябрю могут закончиться запасы британских ракет Storm Shadow и французских SCALP.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

«В зависимости от уровня трат у Киева к октябрю могут закончиться запасы крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ необходимы дальнобойные ракеты ATACMS и крылатые ракеты Taurus.

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