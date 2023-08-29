WSJ: запасы Storm Shadow и SCALP могут закончиться у ВСУ к октябрю
У Украины к октябрю могут закончиться запасы британских ракет Storm Shadow и французских SCALP.
Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
«В зависимости от уровня трат у Киева к октябрю могут закончиться запасы крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ВСУ необходимы дальнобойные ракеты ATACMS и крылатые ракеты Taurus.
Ранее Financial Times писала, что нехватка компетентных переводчиков стала главной проблемой для западных инструкторов в обучении украинских солдат.