ВВС США уничтожили 13 боевиков на юге Сомали

"Удар был нанесен 26 августа в 45 км к северо-западу от города Кисмайо в целях поддержки сомалийских сил, - информировало командование. - Согласно первоначальным оценкам, уничтожены 13 боевиков "Аш-Шабаб", среди мирных жителей пострадавших нет".