В США предрекли ввод американских войск на Украину

«Многие в Вашингтоне полагали, что Россия слабая. (…) Но на Украине все пошло не так, как ожидалось. Сейчас российская армия больше и сильнее, чем когда-либо», — заявил офицер, отметив, что российская сторона никогда не планировала доходить до польской границы.